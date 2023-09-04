Nissan снимет с конвейера три седана к 2025 году

Компания Nissan намерена прекратить производство трех седанов в течение трех лет. По данным Motor1.com, в 2025 году покинут конвейер бюджетный седан Versa (продается на некоторых рынках под именем Almera) и бизнес-седан Altima (продавалась под именем Teana). Ранее в Nissan подтвердили, что 2023 год станет последним для флагманского седана Maxima. Таким образом, через три года в американской гамме Nissan может остаться только одна массовая бензиновая легковая модель – Sentra, пишет портал Motor.ru.

Впрочем, в американском офисе Nissan не подтвердили и не опровергли грядущую отставку Altima и Versa, отметив, что инвестиции в эти модели продолжаются. Оба седана в прошлом году пережили рестайлинг, так что какое-то время их производство и продажи в США продолжатся.

Бюджетный седан Nissan Versa не пользуется популярностью в США: в 2022 году было реализовано всего 13,4 тыс. автомобилей этой модели. Среди массовых моделей хуже продавались только седаны Maxima, и отставка этой модели не за горами. В текущем году спрос на Versa вырос вдвое, но в абсолютных величинах объемы продаж невелики.

А вот бизнес-седан Nissan Altima входит в число бестселлеров марки в США: в прошлом году он разошелся тиражом в 140 тыс. экземпляров. В первом полугодии 2023-го продажи упали на 20%, но, тем не менее, Altima остается более востреованной, чем Kicks, Frontier или Pathfinder.

По неофициальным данным, Nissan добавит в американскую линейку большой электрический седан, но расширение легковой гаммы произойдет не раньше 2025 года. В середине десятилетия покупатели из США, которым не нужны пикапы, внедорожники или спорткары рискуют оказаться перед выбором: бензиновая Sentra или «батарейный» Leaf.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, прежде носивший имя «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», сменил название на «ЛАДА Санкт-Петербург». Напомним, контрольный пакет акций (99%) компании, владеющей петербургским автозаводом, принадлежит АВТОВАЗу, который в феврале этого года приобрел его по цене 1 евро с оплатой в рублях по курсу на день платежа. Еще 1% формально владеет подведомственный Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Автомобили Nissan не выпускаются на этой площадке с марта 2022 года. Предприятие столкнулось с перебоями в поставках комплектующих, а в конце ноября японский концерн продал ее НАМИ, оставив себе опцион на обратный выкуп завода в течение ближайших шести лет.

Фото: Nissan