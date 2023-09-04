«АВТОСТАТ Оперативка»: сколько автомобилей было продано в августе?

Традиционный прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги августа 2023 года» пройдет завтра, 5 сентября, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний летний месяц. Так, будут рассмотрены итоги продаж как по новым легковым, так и по коммерческим автомобилям.

Насколько вырос российский авторынок в конце лета? Какой из сегментов показал наибольший рост? Или есть те, что оказались «в минусе»? А что происходит на вторичном рынке? Обо всем этом расскажут наши эксперты, равно как о ценах, автокредитах и импорте. Также вы сможете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ