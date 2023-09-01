К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 100 тысяч ввезенных по параллельному импорту иномарок

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» более 100 тыс. транспортных средств, ввезенных в Россию с 1 октября 2022 года. В рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%), сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС». Как отмечается, 73% импортированных в Россию и подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств 2023 года выпуска. Кроме того, 95% автомобилей с левым рулем, остальные – праворульные.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, подключение автомобилей к «ЭРА-ГЛОНАСС» не только на конвейерах, но и при ввозе на территорию России обеспечивает повышение безопасности миллионов участников дорожного движения.

Напомним, устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве в развитии и применении отечественных навигационных и информационных технологий. Компании будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей LADA консьерж-сервиса и услуги «Помощь на дороге», доступной для подключённых машин к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», а также формировать планы на пути к безопасному использованию высокоавтоматизированного транспорта.

Фото: Kia