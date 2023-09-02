Дилеры рассказали, как логистический кризис повлияет на авторынок

Логистический кризис, который наблюдается на российском авторынке, привел к перебоям с поставками машин дилерам. При этом проблема касается как отечественного АВТОВАЗа, так и дистрибьюторов китайских марок, на чьих складах копятся уже предоплаченные дилерами автомобили. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, чем вызвана сложившаяся ситуация и каким образом она может разрешиться.

По словам генерального директора ГК «Башавтоком» Сергея Буранова, причины логистического кризиса на российском авторынке разнообразные. Во-первых, существует дефицит грузового транспорта и водителей на рынке, это вызвано увеличенным спросом на услуги по перевозке грузов и недостаточным количеством автовозов и водителей. Вторая трудность – таможенные ограничения или задержки на границе.

В свою очередь, директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что наиболее устойчивыми в сложившейся ситуации стали регионы, где есть обратная загрузка автовоза. Ситуация с автомобилями локального производства складывается более благоприятно, а в ситуации с параллельным импортом, где логистическое плечо больше, есть дефицит по некоторым моделям.

«Доступность автомобилей сейчас ниже средних значений, рынок начал движение вверх, склады пополняются с большой инерцией. Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита», – рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

Как ожидает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, ситуация с поставками автомобилей может нормализоваться в начале – середине следующего года, когда появятся решения на базе китайских тягачей, а также будет скорректирован ФОТ водителей для того, чтобы начался приток людей на эти вакансии.

О том, каким образом дилерские компании могут минимизировать для себя последствия логистического кризиса, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ