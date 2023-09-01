1 сентября в России вступили в силу новые правила для водителей

ГИБДД получила дополнительные возможности по контролю за технически неисправными транспортными средствами. Как пишет газета «Коммерсант», 1 сентября вступает в силу постановление правительства, позволяющее инспекторам штрафовать водителей за неработающую систему ABS, нештатные ксеноновые лампы в фарах, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни. Кроме того, с декабря по февраль граждан будут наказывать за использование летних покрышек, а с июня по август – за зимние.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 53,89 млн автотранспортных средств. 85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 45,74 млн штук. Также в России насчитывается 4,12 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,67 млн грузовиков. А самым малочисленным сегментом в парке автомобильной техники по-прежнему являются автобусы – их зарегистрировано 0,36 млн единиц. Стоит отметить, что в России насчитывается 5,366 млн автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, что составляет 10% от общего количества.

Фото: АВТОСТАТ