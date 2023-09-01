В августе 2023 года цены на автомобили изменились у 15 марок

В последний месяц лета 15 брендов, официально представленных на российском рынке, поменяли цены на свои автомобили. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с соответствующими результатами мониторинга портала «Цена Авто».

Как отмечают эксперты агентства, основными факторами удорожания машин стали новый утилизационный сбор, вступивший в силу 1 августа, и ослабление курса российского рубля к ведущим иностранным валютам. Причем такое масштабное повышение цен на автомобили наблюдается впервые с мая 2022 года. У каких-то моделей в августе оно уложилось в десятки тысяч рублей, у других измеряется сотнями тысяч, а у отдельных даже превысило 1 миллион рублей.

У целого ряда марок цены выросли на весь модельный ряд. К примеру, обе модели отечественного бренда «Москвич» подорожали на 10,1 – 11,4%. Китайские BAIC и Kaiyi подняли цены в среднем на 4%, OMODA – примерно на 2%, Chery – на 1,3 – 2,8%, Jetour – на 1,4 – 2,1%, FAW – на 1,6 – 7%, Voyah – на 1 – 13%.

Другие компании ограничились повышением цен у одной или нескольких моделей. При этом в августе у некоторых из них оно было дважды. Так, у Changan стали дороже 10 из 14 имеющихся моделей (плюс 3,4 – 8,7%), у Geely – 3 из 4 (плюс 0,9 – 2,7%), у JAC – 4 из 5 (плюс 1,6 – 6,5%).

Также за месяц прибавили в цене отдельные версии семейств LADA Granta (плюс 0,8 – 3,8%), LADA Vesta (плюс 1,2 – 1,4%) и внедорожника LADA Niva Legend (плюс 3,2 – 4,2%). А вот внедорожник LADA Niva Travel во всех комплектациях подорожал на 4,2 – 5,3%.

В свою очередь, три китайских бренда увеличили стоимость только у одной из своих моделей. Если кроссовер GAC GS5 стал дороже на 5,9 – 7,1%, то кроссовер Haval M6 – на 9,5 – 11,8%, а пикап GWM Poer KingKong – на 13,3 – 14,3%.

Фото: АВТОСТАТ