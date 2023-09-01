АВТОВАЗ с начала года реализовал более 200 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ с начала года реализовал в России более 200 тысяч автомобилей LADA. Это на 11,5 тыс. машин больше, чем было продано за полный календарный 2022 год, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Юбилейным, 200-тысячным автомобилем стал седан LADA Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный LADA EnjoY Pro Vision – 10-дюймовой мультимедиа с интегрированным сервисами Яндекс и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс-навигации. Автомобиль был реализован в традиционно сильном для Vesta регионе – Санкт-Петербурге.

Напомним, продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в конце мая 2023 года. За три месяца доля модели в продажах LADA выросла до 20%. При этом в производственной программе АВТОВАЗа ситуация аналогична: объемы производства LADA Vesta возросли, а ежедневный темп сборки Granta и Vesta практически сравнялся.