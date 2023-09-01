АВТОВАЗ с начала года реализовал более 200 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ с начала года реализовал в России более 200 тысяч автомобилей LADA. Это на 11,5 тыс. машин больше, чем было продано за полный календарный 2022 год, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Юбилейным, 200-тысячным автомобилем стал седан LADA Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный LADA EnjoY Pro Vision – 10-дюймовой мультимедиа с интегрированным сервисами Яндекс и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс-навигации. Автомобиль был реализован в традиционно сильном для Vesta регионе – Санкт-Петербурге.
Напомним, продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в конце мая 2023 года. За три месяца доля модели в продажах LADA выросла до 20%. При этом в производственной программе АВТОВАЗа ситуация аналогична: объемы производства LADA Vesta возросли, а ежедневный темп сборки Granta и Vesta практически сравнялся.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ планирует начать производство новой модели – седана бизнес-класса LADA Aura – в августе – сентябре 2024 года. Как отмечается, проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса. Напомним, новый удлиненный седан LADA Aura создан на базе модели Vesta. Новинка позиционируется как автомобиль, в том числе для чиновников и ориентирована на госзаказ. Также машина может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше. Так, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, стоимость нового автомобиля LADA Aura будет существенно выше 2 млн рублей, поскольку это машина премиального класса. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.
Фото: АВТОСТАТ, АВТОВАЗ