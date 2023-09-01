Changan начал продажи в России седана Lamore

Российские дилеры Changan начали продажи седана Changan Lamore, который стал 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке. Стоимость новинки составляет от 2 млн 789 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый седан Changan Lamore с габаритами 4770 х 1840 х 1440 мм и колесной базой, равной 2765 мм, относится к D-классу. Внешний вид автомобиля отличают резкие изломы кузовных панелей, граненый капот, заостренная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора с трехмерным ячеистым оформлением.

Интерьер модели отличают мультифункциональное рулевое колесо с регулировками по вылету и высоте, а также цепкие анатомические кресла, отделанные перфорированной экокожей, с выраженной боковой поддержкой и удобной поясничной поддержкой. Информативность обеспечивают 10-дюймовая панель приборов и большой эргономичный вертикальный планшет информационно-мультимедийного центра диагональю 13,2 дюйма. Сенсорный дисплей легко синхронизируется со смартфонами посредством CarPlay и AndriodAuto, а также через встроенный Bluetooth-модуль. Мощная акустическая система представлена шестью динамиками, а для удобства в дороге предусмотрены производительный USB-порт и розетка на 12 В.