«Автотор» в 2024 году намерен выпустить не менее 5 тысяч коммерческих автомобилей | АВТОСТАТ

«Автотор» в 2024 году намерен выпустить не менее 5 тысяч коммерческих автомобилей

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«Автотор» в 2024 году намерен выпустить не менее 5 тысяч коммерческих автомобилей

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Калининградский завод «Автотор» в 2024 году планирует выпустить не менее 5 тыс. коммерческих автомобилей. Об этом сообщил агентству «ТАСС» председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, отметив, что 50% из этого количества будут на электрической тяге.

Напомним, ранее «Автотор» начал производство коммерческих автомобилей китайского бренда JMC: компактного городского грузовичка Carrying полной массой 3,5 и 5 тонн, среднетоннажника Conquer и пикапа Vigus. Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Кроме того, по неофициальной информации, на «Автоторе» планируется наладить выпуск коммерческих автомобилей китайских марок Yuejin и Foton.

Фото: «Автотор»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производстволегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобилиавтотор

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