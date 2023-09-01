УАЗ начал производство юбилейной серии «Буханки»

Ульяновский автозавод начал производство лимитированной серии СГР, разработанной в честь 65-летия оригинальной модели – классического УАЗ-450 образца 1958 года. Всего планируется выпустить 120 экземпляров автомобиля – принадлежность к лимитированной версии подтверждает шильдик «65 лет» на левой боковине кузова. Стоимость юбилейной серии СГР составляет 1 млн 625 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Индивидуальность экстерьеру юбилейной серии СГР придает эффектный цвет кузова – автомобиль доступен исключительно в желтом или зеленом «Рапторе». Интерьер отличает белая двойная прострочка сидений, а степень практичности салона повышают износостойкая контрастная обивка кресел с водоотталкивающей пропиткой и настил пола с противоскользящим покрытием.

Силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защита рулевых тяг, лебедка и оффроудные шины Maxxis AT980 размерностью 225/75R16 ощутимо расширяют внедорожный потенциал модели. Тем же целям служат легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля.

В настоящее время УАЗ СГР оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом типа part-time и понижающей передачей.

По итогам июля 2023 года на российском рынке было продано 1118 легких коммерческих автомобилей марки УАЗ, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Безусловным лидером продаж ульяновского автопроизводителя остается УАЗ-3909, чей результат составил479 машин. На втором месте по объему реализации идет грузовичок УАЗ «Профи», разошедшийся тиражом 353 экземпляра.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ