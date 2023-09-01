АВТОВАЗ может разработать новую модель LADA совместно с Dongfeng

АВТОВАЗ и инжиниринговое подразделение китайской автомобильной корпорации Dongfeng ведут переговоры о разработке новой модели LADA. Об этом порталу Авто Mail.ru рассказал менеджер отдела общего администрирования Dongfeng, уточнив, что речь не идет о контрактной сборке автомобилей под брендом Dongfeng.

Собеседница отметила, что концерн Dongfeng обладает компетенциями в области разработки как полноценного готового продукта, так и различных агрегатов для него. В частности, на выставке «MIMS Автомеханика-2023» китайская компания продемонстрировала продукцию своего моторного и трансмиссионного производства, а именно роботизированную преселективную 6-ступенчатую коробку передач и гибридный силовой блок с мотором 1.5.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года, а уже в конце нынешнего года на предприятии «ЛАДА Ижевске» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Кроме того, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство нового седана бизнес-класса LADA Aura.

Фото: АВТОВАЗ