OMODA S5 GT готовится к выходу на российский рынок

Марка OMODA анонсировала запуск на российском рынке новой версии седана OMODA S5 GT. Первая партия автомобилей уже на пути в официальные дилерские центры OMODA по всей России, а премьера новинки состоится 7 сентября 2023 года.

Седан OMODA S5 в новой версии GT отличается стремительным силуэтом, оранжевыми акцентами на кузовных панелях, агрессивным дизайном объемной решетки радиатора, модернизированной передней оптикой, а также обновленным дизайном черных глянцевых литых колесных дисков и оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.

Интерьер OMODA S5 GT получил уникальные декоративные элементы, оригинальные оранжевые вставки, новую приборную панель с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев, кресла с контрастной строчкой, оранжевые ремни безопасности, а также новый, эргономичный, селектор переключения передач.

Под капотом OMODA S5 GT установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. Подробнее о комплектациях и ценах будет объявлено в ходе официальной премьеры OMODA S5 GT на российском рынке 7 сентября 2023 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля 2023 года мировые продажи OMODA составили 15735 автомобилей, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала года объем реализации марки достиг 86556 единиц. На сегодняшний день модельная линейка OMODA представлена на 14 различных мировых рынках. На европейском континенте марка начала успешно продвигать свои автомобили в Испании и Италии, стабильно высоким спросом пользуются модели OMODA в Австралии и Юго-Восточной Азии. А до конца 2023 года перечень экспортеров расширится до 21 страны.

Как отмечается, Россия является для глобальной марки стратегически важным рынком, который стал первой страной, где дебютировала OMODA за пределами Китая. В настоящий момент модельный ряд компании включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5. В четвертом квартале 2023-го в нашей стране ожидается первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

Фото: OMODA