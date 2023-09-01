Банк «Открытие» и Kaiyi объявили о запуске программы финансирования склада дилеров

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и ООО «КАИ РУС» (дистрибьютор бренда Kaiyi в России) запустили совместную программу «Финансирование склада» для дилерской сети автопроизводителя.

Как отмечает пресс-служба «Открытие Авто», данная программа является очередным этапом расширения финансового сотрудничества в корпоративном направлении. Так, банк уже является участником розничной федеральной программы кредитования на покупку автомобилей китайской марки Kaiyi, которые производятся на заводе «Автотор» в Калининграде.

В соответствии с условиями программы «Финансирование склада» банк приобретает права требования у дистрибьютора к его официальным дилерам и предоставляет им отсрочку платежа на передаваемые автомобили под их залог. Отдельно стоит отметить, что постановка и снятие залога осуществляется за один рабочий день, а оплата дистрибьютору — в день отгрузки.

Кроме этого, для дилерских центров в рамках программы финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. При этом срок финансирования составляет до 6 месяцев, а лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера (в зависимости от плана продаж и финансового состояния). Также участники программы могут воспользоваться правом досрочного погашения в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Дополнительными преимуществами программы являются отсутствие обязательства для авторитейлеров страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

Фото: АВТОСТАТ