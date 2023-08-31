Volkswagen T-Roc в июле стал бестселлером в Европе

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам июля стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, до этого модель возглавляла рейтинг продаж ровно год назад.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в июле стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с показателем 18 296 реализованных машины (-5%). Второе место занял хэтчбек Dacia Sandero, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 16 748 единиц. Третий результат показал Volkswagen Golf – реализация этой модели составила 15 972 автомобиля (+10%). Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 15 922 европейских покупателя (рост в 2,3 раза). Замыкает пятерку лидеров Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом в 14 470 экземпляров (+36%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Hyundai Tucson (13 866 шт., -4%), Toyota Yaris (13 767 шт., -9%), Ford Puma (13 732 шт., +87%), Peugeot 208 (13 674 шт., -16%) и Kia Sportage (13 533 шт., +5%).

Фото: Volkswagen