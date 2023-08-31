Chery привезет в Россию гибридные версии своих моделей

Китайская компания Chery к концу 2024 года начнет продажи в России новых гибридных моделей, сообщил порталу Autonews.ru директор по маркетингу АО «Чери Автомобили Рус» Илья Алимов.

По его словам, в конце следующего года компания начнет постепенно выводить на российский рынок гибридные версии флагманских моделей Chery и постепенно каждый автомобиль получит исполнение с бензин-электрической силовой установкой. Ранее сообщало, что в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а также седан Arrizo 8 e+.

Кроме того, в ближайшем будущем Chery представит обновленный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+, однако подробностей о нем пока нет. На данный момент в России продается только один гибридный кроссовер – Chery Tiggo 8 PRO e+. Он построен на модульной платформе T1X, которая разработана в партнерстве со специалистами концерна Jaguar Land Rover. Длина семиместного Chery Tiggo 8 PRO e+ составляет 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм. Колесная база равна 2710 мм. Клиренс автомобиля достигает 180 мм, углы въезда и съезда – 19 градусов. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная. Аккумуляторная батарея с высокой степенью защиты расположена в нижней части кузова.

Силовая архитектура гибридного Tiggo 8 PRO e+ построена на бензиновом турбированном двигателе 1.5 мощностью 147 л.с. и двух электромоторах с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.

Максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км. Расход топлива на 100 км пути в реальных условиях составляет от 1,3 литра бензина с октановым числом 92. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ только при движении на электромоторах равен 75 км по методике NEDC. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Максимальная скорость равна 180 км/ч.

Время полной зарядки, необходимое для Chery Tiggo 8 PRO e+ зависит от мощности зарядного устройства, мощности сети, внешних условий (температуры воздуха и батареи) и составляет от 2,5 до 7 часов.

Фото: Министерство промышленности КНР