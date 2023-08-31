Российский 7-летний: какой автомобиль имеет лучшую остаточную стоимость?

Нет, речь идет не о коньяке. Просто на этот раз мы решили назвать отечественные легковые машины в возрасте 7 лет, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года. Такие данные содержатся в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Как показывает исследование, среди российских моделей по этому показателю лидирует седан LADA Priora. Через 7 лет после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2016 года) его показатель Residual value в среднем составляет 127,8%.