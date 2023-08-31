Российский 7-летний: какой автомобиль имеет лучшую остаточную стоимость?

Нет, речь идет не о коньяке. Просто на этот раз мы решили назвать отечественные легковые машины в возрасте 7 лет, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года. Такие данные содержатся в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».
Как показывает исследование, среди российских моделей по этому показателю лидирует седан LADA Priora. Через 7 лет после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2016 года) его показатель Residual value в среднем составляет 127,8%.
Второе место в этом рейтинге занимает универсал LADA Largus с результатом 121,8%. На третьей строчке расположился седан LADA Vesta (120,1%). Информация о других отечественных (и не только) автомобилях содержится здесь.
Все три модели были оснащены 1,6-литровым мотором и механической КП – именно такие модификации в возрасте 7 лет лучше других сохраняют остаточную стоимость. Также стоит отметить, что ставшая лидером «Приора» не производится уже несколько лет, что свидетельствует о ее высокой популярности на вторичном рынке.
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обращают внимание на тот факт, что сегодня многие автомобили, которыми владеют россияне, имеют высокую остаточную стоимость (более 100%). Это связано с постоянным ростом цен на машины, который в определенные периоды резко усиливался. Поэтому сегодня их можно продать дороже той цены, за которую они были куплены новыми несколько лет назад.
Фото: Avito