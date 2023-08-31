Власти могут ограничить параллельный импорт автомобилей

Минпромторг пока не собирается сокращать список автобрендов, входящих в перечень разрешенных для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта, но этот перечень регулярно пересматривается и может быть оптимизирован по мере насыщения рынка и развития собственного производства. Так в ведомстве прокомментировали информацию от источников портала Autonews.ru в отрасли, которые говорили о подготовке ограничений на поставку машин по параллельному импорту.

Один из собеседников заявил, что в Минпромторге рассматривают возможность ограничить ввоз тех марок, которые уже официально продаются в России. В качестве примера источник привел китайский кроссовер Geely Monjaro, который можно купить как у официальных дилеров, так и из поставок по параллельному импорту, причем во втором случае цена машины может оказаться ниже.

При этом в Минпромторге уже используют ограничения для автомобилей конкретных брендов. К примеру, модели Renault можно ввозить по параллельному импорту только после получения разрешения от АВТОВАЗа.

На сегодняшний день в перечень разрешенных для ввоза моделей по параллельному импорту, в частности, входят Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США. Кроме того, ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ, сообщили в службе доходов Минфина республики. Напомним, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

Между тем, уже в августе Грузия окончательно перекрыла поставки автомобилей в Россию, причем запрет затронул и машины, которые везут из Армении. Это связано с обходными схемами, которые используют российские экспортеры. Они завозили автомобили в Грузию, после чего перегоняли их в Армению, растаможивали и затем отправляли в Россию через погранпереход Верхний Ларс, поскольку это самый короткий путь.

По словам участников отрасли, после ограничения со стороны Тбилиси, машины будут завозить, например, через Казахстан или Киргизию. При этом именно грузинский запрет на цены не повлияет. Гораздо сильнее на стоимость оказывает давление слабый рубль и повышенный утильсбор.

Фото: ACEA