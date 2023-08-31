«Автотор» в 2023 году планирует выпустить 2 тысячи автомобилей на газомоторном топливе

Калининградский завод «Автотор» в 2023 году выпустит 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании. Об этом агентству «ТАСС» сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, уточнив, что речь идет как о легковых, так и о коммерческих автомобилях, все они будут соответствовать необходимым стандартам.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме «Автотор», правительство Калининградской области, «Газпром» и Минпромторг РФ подписали соглашение, одной из задач которого является расширение линейки производимых в России газомоторных автомобилей. «Автотор» создает необходимые мощности и обеспечивает технические возможности как для производства автомобилей, работающих с использованием природного газа, так и для глубокой локализации самого газобаллонного оборудования, включая литье и мехобработку отдельных элементов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2023 года на мощностях «Автотора» планируется выпуск 70 тыс. автомобилей, а в 2024 году объем производства составит не менее 100 тыс. единиц. Портфель легковых моделей холдинга «Автотор» расширится до 20 автомобилей, представленных брендами BAIC, Kaiyi и SWM в различных сегментах, что позволит компании закрепить за собой статус одного из крупнейших автопроизводителей на российском рынке.

Фото: «Автотор»