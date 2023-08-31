КАМАЗ полностью восстановил выпуск грузовиков с двигателями «Евро-5»

КАМАЗ восстановил объем выпуска грузовиков, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5», до досанкционных показателей. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что производство таких автомобилей не прекращалось, однако в соответствии с решением правительства, при нехватке некоторых комплектующих ввиду сорванных поставок из недружественных стран часть грузовиков выпускалась с экологическим уровнем «Евро-2».

В свою очередь, другие крупные автопроизводители – «Москвич» и «Соллерс» (модели Sollers Atlant и Argo) – сообщили, что машины их брендов также выпускаются с двигателями высокого экокласса «Евро-5». А вот АВТОВАЗ временно переходил на «Евро-2», но уже с 1 сентября намерен возобновить выпуск LADA Granta с «Евро-5», а затем и других моделей. Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России.

На данный момент в России продолжает действовать частично упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей. Изначально он был введен в 2022 году, когда отечественные автоконцерны испытывали большие трудности с комплектующими и перестройкой логистики. Согласно актуальному документу, до февраля 2024 года в РФ могут производиться автомобили не ниже экостандарта «Евро-2».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. До конца года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951.

В целом по итогам 2023 года КАМАЗ планирует увеличить производство порядка на 12% до более чем 50 тыс. грузовиков. При этом в связи с повышенным спросом на полноприводные автомобили их доля в общем объеме выпуска предприятия увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

В 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом (около 15 млрд руб.). Помимо возобновления производства грузовых автомобилей поколения К5 на новой компонентной базе, продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

Фото: КАМАЗ