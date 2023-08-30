Краснодарский край лидирует по количеству мотоциклов среди регионов РФ

Больше всего мототехники в нашей стране числится в Краснодарском крае. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.». Так, на середину нынешнего года в этом регионе было зарегистрировано 110 тыс. мотоциклов, что составляет 5,1% от их общего количества в стране.

На втором месте данного рейтинга находится Саратовская область (95 тыс. шт.), от которой немного отстает Москва (94 тыс. шт.). На долю обоих субъектов РФ приходится по 4,4%, а вот следующие семь позиций занимают регионы, которым принадлежит по 3 – 4% в российском парке мототехники. Это Тульская область, Приморский край, Башкирия, Свердловская область, Подмосковье, Нижегородская область и Кировская область.

Более подробные данные о мотопарке в этих субъектах РФ (и не только), а также других транспортных средствах, вы можете найти тут.

Фото: Avito