«Открытие Авто»: в июле жители РФ купили автомобилей с пробегом на 527 млрд рублей

Впервые эта сумма преодолела отметку в полтриллиона

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам июля 2023 года. Согласно результатам исследования, в середине лета россияне потратили на покупку подержанных машин 527 млрд рублей — на 45% больше, чем в июле 2022 года (362,8 млрд рублей). Таким образом, впервые этот показатель превысил отметку в полтриллиона рублей. При этом за месяц было куплено 511,8 тыс. автомобилей с пробегом — на 19% больше, чем в июле прошлого года (430,5 тыс. шт.). По сравнению с июнем рынок в объемах вырос на 2%, а его финансовая емкость увеличилась на 7%. Отдельно стоит отметить, что за 7 месяцев 2023 года затраты жителей РФ на покупку подержанных автомобилей составили 3,2 трлн рублей.

Больше всего денег тратится на «старые» автомобили

Автомобили в возрасте от 10 лет и старше занимают наибольшую долю в структуре затрат. В июле они обошлись в 189,7 млрд рублей, что составляет 36% от общей суммы потраченных денег. Год назад (в июле 2022 года) на долю «старых» машин приходилось 34% от всей финансовой емкости вторичного рынка.

Если доля возрастных автомобилей растет, то у более «свежих» (до 5 лет) она падает. Так, в июле прошлого года они занимали наибольшую долю (37,3%) в структуре затрат. Теперь же им принадлежит 32,6%: в июле 2023 года на их покупку было потрачено 171,8 млрд рублей.

На машины возрастной категории «5 — 9 лет» у жителей нашей страны ушло 165,5 млрд рублей. За год их доля выросла — с 28,6% (июль 2022 года) до 31,4% (июль 2023 года).

Сильнее всех в деньгах растут «китайцы»

Китайские бренды второй месяц подряд демонстрируют наилучший рост финансовой емкости рынка. В июле нынешнего года россияне купили 10,1 тыс. подержанных китайских автомобилей на сумму 9,7 млрд рублей. При этом в деньгах «китайцы» выросли к июлю 2022 года сильнее других — на 86%. Впрочем, их доля в структуре затрат (так же, как и в объемах) на вторичном рынке по-прежнему остается самой низкой — на уровне 2%.

Больше всего денег жители РФ тратят на подержанные машины европейских и японских марок. В июле на «европейцев» они потратили 188,6 млрд рублей, а на «японцев» — 184,1 млрд рублей. Таким образом, суммарно на них ушло более 70% от всей суммы денег. Кроме этого, на покупку б/у автомобилей корейских брендов было потрачено 78,1 млрд рублей, российских — 36,4 млрд рублей, американских — 29,7 млрд рублей.

Что касается объемов рынка, то в этом плане лидерство сохраняют «японцы». В июле их было куплено в количестве 158,2 тыс. подержанных экземпляров. Второе место заняли автомобили с пробегом европейских марок (119,8 тыс. шт.), от которых немного отстали отечественные бренды (114,4 тыс. шт.). За ними расположились «корейцы» и «американцы» (67,6 тыс. и 39,6 тыс. шт. соответственно).

Около половины денег потрачено на подержанные кроссоверы и внедорожники

Самыми популярными на «вторичке» являются автомобили В-класса, но больше всего денег уходит на SUV. Россияне чаще всего покупают подержанные автомобили В-класса, которые в июле разошлись тиражом в 166,2 тыс. единиц (доля — 32,5%). На втором месте по популярности находятся кроссоверы и внедорожники с пробегом — 135,1 тыс. штук (26,4%).

Эти же сегменты лидируют и в структуре затрат, но в обратной последовательности. Так, на SUV было потрачено 254,4 млрд рублей, что составляет примерно половину (48,3%) от общей суммы. Подержанные машины В-класса обошлись в 75,7 млрд рублей, что соответствует седьмой части (14,4%) финансовой емкости.

Отметим и автомобили с пробегом С- и D-класса, которые как в штуках, так и в деньгах занимают на «вторичке» третье и четвертое место соответственно. В июле б/у машин С-класса было куплено в количестве 87,5 тыс. экземпляров на 59,5 млрд рублей, а D-класса — 48,3 тыс. единиц на 53 млрд рублей.

В июле затраты увеличились по всем сегментам вторичного рынка. Сильнее всего они выросли среди минивэнов (+115%), а меньше других — у машин F-класса (+21%).

«Июль на вторичном рынке ознаменовался очередной рекордной суммой потраченных россиянами средств. При этом она впервые преодолела отметку в полтриллиона рублей. И для этого есть две причины. Во-первых, объем купленных за месяц автомобилей с пробегом оказался максимальным с января 2022 года. Во-вторых, продолжающийся рост цен вынуждает покупателей отдавать все больше денег на машины. Поскольку предпосылок для прекращения такой тенденции нет, то существует высокая вероятность того, что финансовая емкость вторичного рынка будет расти и дальше», — считает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«Автомобили с пробегом сегментов SUV и В являются самыми популярными в нашей стране. По объемам покупок лидирует В-класс, но по затратам его с трехкратным отрывом опережает SUV. Причина — высокая цена подержанных кроссоверов и внедорожников, которые стоят в среднем в 4 раза дороже автомобилей В-класса. Если среди SUV дешевые отечественные модели занимают лишь 10% рынка, то в сегменте В их доля составляет порядка 60%. Отсюда и существенная разница в потраченных деньгах», — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Фото: АВТОСТАТ