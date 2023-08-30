Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max поступил в продажу в России

Российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max. Новинка предлагается в двух комплектациях – Dreamline и Ultimate – по цене от 4 млн 459 тыс. 900 рублей и 4 млн 650 тыс. 900 рублей соответственно, сообщили на презентации модели.

Оснащение кроссовера, помимо прочего, включает систему кругового обзора в формате 540°, удаленное управление автомобилем посредством телематики Chery Connect, звуковую систему Sony, состоящей из 10 динамиков, а также переднее пассажирское сиденье с функциями поддержки ног с бесступенчатой регулировкой и пневматическим массажем в районе поясницы. В набор систем безопасности входят 9 подушек безопасности: передние водителя и пассажира, боковые для первого и второго рядов, шторки безопасности и коленная для водителя. Кроме того, кроссовер получит встроенный видеорегистратор, систему кондиционирования для третьего ряда, 19-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски и темно-коричневый салон.

Что касается внешних отличий обновленного Chery Tiggo 8 PRO Max, логотип марки интегрирован в решетку радиатора, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости. Дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала придали облику кроссовера спортивности.

В салоне обновленного Chery Tiggo 8 PRO Max дизайнеры оставили два сдвоенных экрана диагональю по 12.3 дюймов каждый, но изменили форму – теперь панель изогнута. Это создает максимально комфортные условия при просмотре данных на бортовом компьютере и информации на экране системы мультимедиа, например, навигатора. Проекционный дисплей выводит необходимую информацию о движении и состоянии автомобиля на лобовое стекло. Изменился дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными.

Система полного привода в Chery Tiggo 8 PRO Max представлена мировым производителем ZF Friedrichshafen AG. По умолчанию крутящий момент подается на переднюю ось с целью экономии топлива. В автомобиле предусмотрены шесть режимов движения по различным типам дорог: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4х4.

Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO по-прежнему доступен в России с бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.c., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у нового Chery Tiggo 8 PRO 8,4 секунды, предельная скорость равна 210 км/ч.

Фото: АВТОСТАТ