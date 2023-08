Changan стал автомобильным партнером футбольного клуба «Динамо Москва»

Компания Changan объявила о партнерстве с футбольным клубом «Динамо Москва», которое рассчитано на сезон 2023/2024 года. В рамках партнерства компания Changan предоставит команде «Динамо Москва» флагманские кроссоверы CS95 и UNI-K, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, в России Changan является обладателем самого широкого модельного ряда. На сегодняшний день в нем представлено четырнадцать моделей: кроссоверы CS35Plus и CS35Plus New, CS55 и CS55Plus, CS75FL и CS75Plus, UNI-K, купе-кроссоверы CS85 Coupe и UNI-T, флагманский CS95, лифтбэк UNI-V, седаны Alsvin и Eado Plus и пикап Hunter Plus.

«Модельный ряд Changan обязательно увеличит объем продаж этой марки. Сейчас представлены автомобили на любой вкус и совершенно в разном ценовом диапазоне – от бюджетных моделей, таких как Changan Alsvin и Changan CS35 до премиального сегмента линейки Changan UNI. Также появился новый пикап Changan Hunter Plus, что достаточно эксклюзивно для российского рынка», – комментирует руководитель группы развития новых брендов «АвтоСпецЦентр Внуково» Ольга Михайлова.

По ее мнению, флагманский кроссовер Changan UNI-K будет самым востребованным автомобилем в линейке UNI. Также растет интерес к купе-кроссоверу UNI-T. При этом объемообразующими моделями останутся Changan СS35 и CS55, которые займут не менее 50% от всех продаж.

Фото: Changan