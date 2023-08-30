Продажи автомобилей в Европе по итогам июля выросли на 17%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июля увеличились на 16,7% и составили 1 млн 022 тыс. 468 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется двенадцатый месяц подряд, что обусловлено, прежде всего, улучшением ситуации с поставками микрочипов и, как следствие, увеличением производства новых машин и сокращением их дефицита на рынке. Тем не менее, нынешний результат продаж всё еще почти на четверть ниже уровня допандемийного 2019 года. За семь месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 612 тыс. 451 единицу – на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 112 847 машин (+8,3%). На второе место вернулась Toyota с показателем 65 125 автомобилей (+1,6%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 60 540 машин (+27,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (57 600 шт., +24,8%) и BMW (56 745 шт., +20,5%).

Фото: АСЕА