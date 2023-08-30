Турецкая «Джошкуноз Алабуга» начала выпуск деталей шасси для АВТОВАЗа

Компания «Джошкуноз Алабуга» запустила в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане серийное производство деталей шасси для автомобилей LADA. Общие инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». В ходе реализации проекта создано 74 рабочих места, сообщает пресс-служба ФРП.

С привлечением займа ФРП компания приобрела высокотехнологическое оборудование и наладила выпуск цельноштампованных и составных металлических деталей шасси (подвески и мостов). Объем производства после выхода на проектную мощность составит 14 млн деталей в год. Локализация производства – 100%.

Основным заказчиком изделий является АВТОВАЗ, в адрес которого «Джошкуноз Алабуга» в июле 2023 года отправила первую партию деталей подвески для LADA Vesta. В ближайшем будущем запланирован запуск серийного производства деталей для LADA Granta. В дальнейшем предприятие намерено наладить выпуск других деталей шасси, которые будут применяться при производстве автомобилей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России.

Турецкая компания Coşkunöz, специализирующаяся на штамповке и сборке металлических кузовных деталей автомобилей, имеет более чем 60-летний опыт работы в автомобилестроении. В настоящее время Coşkunöz является одной из 500 крупнейших промышленных компаний Турции. Группа компаний состоит из 14 заводов, работающих в таких секторах, как производство автомобильных компонентов и оснастка для штамповки, отопительные приборы, изделия для оборонной и авиационной промышленности, а также предприятий, работающих в сфере возобновляемой энергии (в том числе солнечной и ветровой), и др. Продукция Coşkunöz поставляется на заводы таких автопроизводителей, как Volkswagen, General Motors, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Tofaş-FIAT идр. В компании работает около 1,3 тысячи сотрудников.

В 2012 году Coşkunöz учредила в России дочернюю компанию ООО «Джошкуноз Алабуга», которая стала резидентом ОЭЗ «Алабуга». ООО «Джошкуноз Алабуга» является первым зарубежным инвестиционным проектом «Джошкуноз Холдинга» по созданию штамповочного производства в России. Строительство завода началось в январе 2013 года, и уже в августе 2014 года он был введен в эксплуатацию. Производственная площадь завода, полностью оборудованного автоматической линией прессов, составляет 15 тыс. кв.м. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 2,3 млрд рублей.

Фото: Фонд развития промышленности