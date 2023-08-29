Премиальный минивэн Voyah Dream PHEV получил русифицированную мультимедиа

Премиальный минивэн Voyah Dream PHEV получил русифицированный функционал мультимедийной системы. Модель с новым софтом стала доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах Voyah в России с августа 2023 года. Обновить программное обеспечение мультимедийного комплекса, русифицировав меню, могут и текущие владельцы роскошных минивэнов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, новый софт на русском языке также уже доступен для инновационного электрокроссовера Voyah Free EVR с увеличенным запасом хода и в ближайшее время появится в остальных моделях бренда Voyah, официально представленных в России. Кроме того, завершается работа над появлением навигационной системы и русифицированных развлекательных сервисов.

Помимо роскошного минивэна Dream в электрической и гибридной версиях продуктовая линейка бренда Voyah на российском рынке включает в себя электрокроссовер Free, а также электрический бизнес-седан Passion.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев, у нового седана Passion нет гибридной версии, которая могла бы привлечь большее количество покупателей. Скорее всего, бестселлером бренда Voyah в России так и останется кроссовер Free, а Passion обойдет по продажам более дорогой минивэн Dream.

Фото: Voyah