Стали известны подробности о полном приводе кроссовера JAECOO J7

Марка JAECOO раскрыла технические подробности о полном приводе кроссовера JAECOO J7, дебютировавшего в этом году на Шанхайском автосалоне. Информация о российских спецификациях модели будет объявлена ближе к старту официальных продаж, который состоится в сентябре 2023 года. А первые флагманские шоу-румы OMODA и JAECOO готовятся к открытию до конца августа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер JAECOO J7 оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS – All Road Drive Intelligent System, которая предлагает водителю семь различных режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный, бездорожный, а также для езды по снегу, песку и грязи. Настройки противобуксовочной системы исключают чрезмерное буксование колес, а также отклонение от траектории и возможность появления заноса. Тормозное усилие точно распределяется между колесами, предотвращая проскальзывание.

Система контроля рельефа может автоматически определять тип покрытия, а в режиме «Бездорожье» полноприводная трансмиссия, ориентируясь на сложность и изменения дорожных условий, способна самостоятельно переключаться между режимами «Песок», «Грязь» и «Снег». Более того интеллектуальные настройки гарантируют более гибкое управление движением, компенсируя недостаточную или избыточную поворачиваемость колес, позволяют интенсивно разгоняться с полностью открытой дроссельной заслонкой, преодолевать каменистые и водные преграды. В режиме полного привода JAECOO J7 потребляет всего 8,2 л на 100 км в смешанном режиме.

Помимо России кроссовер JAECOO J7 также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», марка OMODA в рамках автосалона GIIAS 2023 в Индонезии представила новый электрокроссовер OMODA С5 EV, который доберется до нашей страны в четвертом квартале 2023 года. Первый электромобиль OMODA отличился дизайном интерьера. Общих деталей с бензиновым кросс-купе минимум: переиначены дверные карты, на руле появились сенсорные блоки клавиш, у информационно-развлекательного комплекса теперь изогнутый дисплей с «горячими» клавишами, а на центральном тоннеле больше нет ни селектора выбора ездовых режимов, ни выступа с беспроводной зарядкой.

Экстерьер тоже поменялся: сзади другой бампер без имитации выхлопных патрубков, спереди исчезла «потайная» радиаторная решетка – теперь вместо нее заглушка с китовым усом для охлаждения снизу. Наконец, добавились «аэродинамичные» колесные диски.

Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 224 л.с. расположенным на передней оси. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 сек., максимальный пробег на одном заряде батареи составляет 450 км. Отмечается, что благодаря наличию порта быстрой зарядки восполнить аккумулятор с 30% до 80% можно за 35 минут.

Фото: JAECOO