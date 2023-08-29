В России зарегистрировано более 2 млн мотоциклов

На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 2,1 млн единиц мототехники. Такие данные содержатся в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Порядка 30% от этого количества приходится на марку «ИЖ», что в количественном выражении составляет 600 тыс. экземпляров. На втором месте находятся мотоциклы «Урал» (277 тыс. шт.) с долей рынка около 13%. Замыкает тройку лидеров продукция Завода имени Дегтярева («ЗиД»), которой насчитывается 192 тыс. штук. В ТОП-5 также попали мотоциклы белорусского бренда «Минск» (141 тыс. шт.) и чешского Jawa (129 тыс. шт.).

Самой распространенной моделью в сегменте мототехники является «ИЖ Юпитер» с показателем 391 тыс. единиц. Заметно меньше зарегистрировано мотоциклов «ЗиД Восход» и «ИЖ Планета» (186 тыс. и 175 тыс. шт. соответственно). Далее следуют «Урал 8.103» (163 тыс. шт.), «Тула» (128 тыс. шт.) и Jawa 350 (103 тыс. шт.). Результаты остальных моделей оказываются ниже отметки в 100 тыс. экземпляров.

Более подробная информация о состоянии российского парка мототехники (и не только) на 1 июля 2023 года содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ