Масштабная выставка-форум «CarX: революция в автобизнесе» пройдет 10 – 11 октября

Уже через 1,5 месяца в Москве состоится грандиозное мероприятие, организованное агентством «АВТОСТАТ» – выставка-форум «CarX: революция в автобизнесе». Данное мероприятие является весьма масштабным и пройдет в два дня – 10 и 11 октября.

Помимо уже ставшей традиционной выставки новинок российского авторынка, масштабность форума также подчеркивают его площадь (3,2 тыс. кв. м), количество участников (более 1 тыс.) и их география (РФ, СНГ, Китай, зарубежье).

Основная идея форума – объединение автобизнеса. Поэтому первый день (10 октября) будет посвящен текущей ситуации на авторынке и прогнозам на 2024 год. Здесь своим видением поделятся производители, дистрибьюторы, дилеры, представители банков, страховых и лизинговых компаний, сервисных центров и другие участники рынка.

Во второй день (11 октября) пройдет ток-шоу «The future is here», состоится традиционный конкурс IT-решений для автобизнеса и также будут представлены различные IT-кейсы (электромобили, финтех, каршеринг, логистика, доставка и многое другое). И все это – на фоне автомобильных новинок, причем некоторые из них появятся на нашем рынке только в октябре!

Кроме этого, на форуме будут представлены стенды компаний-участников автобизнеса (не менее 50) и будут доступны изолированные переговорные комнаты (для деловых встреч и заключения контрактов). Будет работать и централизованная зона для знакомства и обмена контактами (B2B-Meeting point).

Запланирована и торжественная часть, в рамках которой пройдет награждение лучших автомобильных дилеров (рейтинг «Автодилер года»). Также состоится развлекательная программа и будут действовать фотозоны.



Итак, встречаемся 10 – 11 октября в Москве на выставке-форуме «CarX: революция в автобизнесе»! Адрес: Ленинградский проспект, д. 80, к. 17 (VK Stadium, вход с ул. Балтийской, д. 5 – 7). Вход – по пригласительным билетам от агентства «АВТОСТАТ». Подробности: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ