Правительство предлагает обязать АЗС заряжать электромобили

Правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции. В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы, пишет газета «Коммерсант». Пока лишь на 15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка.

По информации сервиса 2chargers по состоянию на середину 2023 года на территории Российской Федерации в публичном коммерческом доступе насчитывается 4324 зарядных станции для электромобилей, при этом потребность в новых поставках электрозарядок рынку сейчас не совсем очевидна.

«Мы регулярно следим за мнением клиентов в пабликах и чатах, в реальном времени отслеживаем загруженность своей сети. Наиболее востребованные станции в Иркутске загружены не более чем на 30% от доступного времени. При этом Иркутская область является лидером среди российских регионов по уровню «электромобилизации»: доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков.

Подробнее о том, какова обеспеченность парка электромобилей в России зарядной инфраструктурой на сегодняшний день, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ