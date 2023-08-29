АВТОВАЗ возобновляет выпуск автомобилей LADA, соответствующих «Евро-5»

АВТОВАЗ с 1 сентября 2023 года возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5». Напомним, что в силу введенных санкционных ограничений компания в прошлом году была вынуждена временно перейти на более низкий стандарт «Евро-2». Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Первой моделью LADA, оснащенной двигателем по эко-стандарту «Евро-5», стала Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями мотора, мощностью 90 л.с. и 106 л.с. Автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т.д.

Стоимость LADA Granta с двигателем мощностью 90 л.с., соответствующим нормам «Евро-5», начинается от 784 900 рублей (в версии Classic, оснащенной подушкой безопасности водителя, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиоподготовкой). Цены на LADA Granta с двигателем 106 л.с., соответствующим нормам «Евро-5», стартуют с отметки 925 900 рублей (в версии Comfort, оснащенной 2 подушками безопасности, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиосистемой и др.). Как отмечается, цена на базовую, наиболее локализованную и доступную комплектацию Granta не изменяется и по-прежнему составляет менее 700 тыс. рублей. О появлении стандарта «Евро-5» на других моделях LADA будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года, а уже в конце нынешнего года на предприятии «ЛАДА Ижевске» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Кроме того, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство нового седана бизнес-класса LADA Aura.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ