Судьба петербургского завода Hyundai определится в сентябре

Правительство и Минпромторг должны в сентябре дать оценку проекту производства на петербургском заводе Hyundai двигателей и гибридных автомобилей, предложенному «Автотором». Такой срок установлен поручением президента РФ Минпромторгу, сообщил источник газеты «Известия» в автопроме и подтвердил собеседник в министерстве.

На площадку претендуют два игрока – это калининградское предприятие «Автотор» и структуры российского автодилера «АВИЛОН». Первый хочет выпускать на заводе двигатели внутреннего сгорания и автомобили на платформе последовательного гибрида. Петербургская площадка нужна «Автотору» для массового выпуска автомобилей, укомплектованных электродвигателем. Их выпуск калининградский завод обязан освоить в соответствии со специнвестконтрактом с Минпромторгом РФ.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что вопросы дальнейшего развития предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге продолжают прорабатываться с учетом позиций всех заинтересованных сторон: рассматриваются различные варианты. Финальное решение о судьбе площадки Hyundai, конечно, остается за самой компанией, подчеркивает источник издания.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. На нем выпускались самые популярные иномарки в нашей стране: кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Фото: Hyundai