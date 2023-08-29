Российский авторынок в августе превысит 100-тысячную отметку впервые с 2021 года

Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен, и результат по итогам месяца обновит локальный рекорд. По расчетам газеты «Коммерсант», основанных на данных АО «ППК», продажи выйдут на уровень около 107 тыс. машин, что всего на 10 тыс. ниже августа докризисного 2021 года. Аналитики отмечают, что низкие продажи 2022 года и дефицит машин сформировали отложенный спрос, который сейчас на фоне расширения предложения неизбежно будет реализовываться.

Напомним, ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» улучшили прогноз рынка на 2023 год: в оптимистичном варианте фигурирует показатель в 1 млн новых машин (это +60% к 2022 году). В базовом сценарии эксперты прогнозируют 930 тысяч проданных автомобилей (+48%), а при неблагоприятном стечении обстоятельств (пессимистичная версия) – 840 тысяч единиц (+34%).

При этом специалисты отмечают, что сегодня приходится учитывать целый ряд негативных факторов, а именно: введенный с 1 августа новый утильсбор, сложную ситуацию с автокомпонентами на крупных отечественных предприятиях и продолжающееся падение курса рубля. Поскольку в автомобилях велика именно валютная составляющая, то цены будут и дальше двигаться вверх, а соответственно это будет сказываться на рынке.

Фото: АВТОСТАТ