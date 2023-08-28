За четвертую неделю августа в РФ было продано более 29 тысяч автотранспортных средств

Объем реализации новой автомобильной техники в РФ по итогам четвертой недели августа 2023 года составил 29091 единицу, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

82% от общего количества проданных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за период с 21 по 27 августа (34-я неделя года) разошлись тиражом в 23821 экземпляр. Около 11% в объеме реализации заняли грузовики (3135 шт.), а оставшиеся более 7% поделили между собой LCV и автобусы (1738 и 397 шт. соответственно).

По сравнению с предыдущей неделей реализация автомобильной техники выросла практически во всех сегментах рынка. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 6%, LCV – на 2%, а автобусы – на 53%. Падение продаж отмечено лишь у грузовиков (-8%).

10 – 11 октября агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве масштабную выставку-форум «CarX: революция в автобизнесе». Помимо новинок авторынка, здесь будут подводиться его промежуточные итоги и пройдет множество деловых встреч. Более подробная информация и регистрация доступны по ссылке: www.carx.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ