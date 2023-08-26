Представлен электрокроссовер EXEED Exlantix ET, который появится в России

Премиальная марка EXEED в рамках автосалона в Чэнду представила новый электрический кроссовер EXEED Exlantix ET (на внутреннем рынке модель называется Sterra ET). На российском рынке новинка появится в 2024 году.

Как пишет «Газета.Ru», длина Exlantix ET составляет 4,95 м при колесной базе 2,9 м. Емкость тяговых батарей варьируется от 60 до 100 кВт-ч в зависимости от модификации, на одном заряде кроссовер способен преодолеть 500-700 км. Технология быстрой зарядки позволяет за 5 минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд.

Под блоками фар на Exlantix ET установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED представит в России полноразмерный премиальный электрический седан Exlantix E03, который поступит в продажу в начале 2024 года. Новинка станет первым седаном и первым электрокаром от EXEED.

Фото: autohome.com.cn