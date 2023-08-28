АВТОВАЗ стал официальным автомобильным партнером футбольного клуба «Крылья Советов»

АВТОВАЗ и самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключили соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано до конца сезона 2023/2024 года. В рамках соглашения бренд LADA становится официальным автомобильным партнером клуба, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В рамках договора бренд получает право на размещение рекламных материалов на LED-бортах и экранах в чаше домашнего стадиона Клуба, а также возможность экспонировать автомобили во время проведения домашних матчей. Кроме того, сотрудничество подразумевает организацию конкурсов и других игровых форматов взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. В качестве официального партнера АВТОВАЗ предоставит футбольному клубу свои автомобили – флагманскую модель LADA Vesta NG и вместительный универсал LADA Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года, а уже в конце нынешнего года на предприятии «ЛАДА Ижевске» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Кроме того, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство нового седана бизнес-класса LADA Aura.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ