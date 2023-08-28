В Тольятти начался выпуск LADA Granta Sport с мощным мотором

Тольяттинское предприятие «ЛАДА Спорт», которое является дочерней компанией АВТОВАЗа, начало производство более мощной версии LADA Granta Sport. Как сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», такие автомобили оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и задними дисковыми тормозами, а также колесами размерностью на R16.

Напомним, что с 2019 года и до прошлогоднего кризиса на предприятии «ЛАДА Спорт» выпускались другие «Гранты» – они именовались Granta Drive Active, и двигатель у них был обыкновенный, 106-сильный 16-клапанник ВАЗ-21127. Но теперь производитель вернул именно модификацию Granta Sport, какой она выпускалась с 2013-го по 2019 год. Под капотом такой машины находился двигатель ВАЗ-21127-95, на котором применены прежние решения по форсировке, но ресивер стоит от мотора 1.8.

Фото: АВТОВАЗ