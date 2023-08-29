Эксперты рассказали, заменят ли китайские автомобили с пробегом запрещенных «японцев»

В нашей стране появились автомобили с пробегом из Китая, массовыми поставками которых занялись местные компании. При этом речь идет о машинах не только китайских брендов, но и об автомобилях, выпущенных на СП с западными автопроизводителями. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, смогут ли они заменить подержанные автомобили из Японии с двигателями объемом свыше 1,9 л, чей экспорт в нашу страну недавно был запрещен.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, автомобили с пробегом из Китая не смогут полностью занять долю японских машин, а также полностью закрыть потребности вторичного авторынка России. Во-первых потому, что они не смогут конкурировать по цене из-за увеличения утилизационного сбора, целью которого как раз было не допустить в Россию большого объема автомобилей с пробегом и тем самым стимулировать рост отечественного производства. Во-вторых, нет уверенности в том, что китайские автомобили с пробегом будут конкурировать с японскими и европейскими моделями в вопросе качества.

«Многие покупатели настороженно отнеслись к идее приобретения б/у автомобилей с внутреннего рынка Китая. Отметим, что речь здесь может идти о машинах совместного производства. Например, на рынок России могут приходить Toyota RAV4, Honda CR-V и другие автомобили японских брендов, выпускающиеся в Китае. Для потребителя разница будет только в положении руля. С точки зрения комплектации, автолюбителей в России может отпугнуть недостаток «теплых опций». Кроме того, мультимедиа автомобилей будет выполнена на китайском языке», – говорит руководитель пресс-службы ГК «EXPOCAR» Александр Ковалев.

В свою очередь, директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом в ГК «WAGNER AUTO»: Кирилл Иванов отмечает, что китайские автомобили, которые сейчас востребованы на рынке РФ и Китая, не перешагнули трехлетний рубеж, и их не завезти как автомобили с пробегом без получения ОТТС. А конкуренцию они составят сами себе, а точнее – новым китайским моделям. И частично будут вести конкуренцию с европейскими брендами в ценовом сегменте 1,4 – 2 млн рублей.

«Насколько подержанные машины из Китая окажутся востребованными у российских покупателей, будет зависеть от того, что к нам привезут, в каком состоянии и насколько эти автомобили будут обеспечены запчастями. Не думаю, что на первом этапе будет идти речь о больших объемах, что нас буквально завалят подержанными машинами из КНР… Наш потребитель довольно разборчив, и пока не поймет, что это интересное предложение, что за свои деньги он получает качественный, надежный товар – на рынок не побежит. Тем более что рынок наш невелик, и денег свободных у населения немного. В этом году, думаю, что речь пойдет о нескольких десятках тысяч – скажем, до 30 тысяч штук. Для рынка в 5 миллионов это капля в море. А там посмотрим», – резюмирует шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

О том, какие сложности могут возникнуть с организованным экспортом автомобилей с пробегом из Китая – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ