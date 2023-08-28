Автомобили «Москвич» получат версии на газомоторном топливе

Автозавод «Москвич» в ближайшее время может презентовать автомобиль на газомоторном топливе – метане (компримированный природный газ). Об этом агентству «ТАСС» сообщил замгендиректора по продажам «Газпром газомоторное топливо» Денис Сафонов, уточнив, что установка газобалонного оборудования в автомобили должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 285 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу осенью 2023 года. В 2024 году планируется запустить производство трех новинок, в том числе среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и модели под названием «Москвич 8», подробностей о которой пока нет. Полностью отсутствует информация и о еще двух новинках от «Москвича», выход которых намечен на 2024 и 2025 год соответственно.

Фото: «КЛЮЧАВТО»