«ЛАДА Ижевск» начал подготовку к производству LADA Largus

На завод «ЛАДА Ижевск» прибыли первые кузова универсала LADA Largus. Как говорится в сообществе «На заводе Ижевск» в соцсети «ВКонтакте», эти кузова предназначаются для производства окраски, где они будут использованы для проведения тестирования оборудования и параметрирования технологических процессов. Всего для производства окраски в Тольятти произведут более 30 кузовов с разными вариантами покрытия – от черного кузова до покрытых катафорезным грунтом. В ближайшее время в Ижевск также будут доставлены кузова LADA Largus для производств сварки и сборки.

Напомним, недавно АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года. Также в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов,

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: «На заводе Ижевск» / Вконтакте