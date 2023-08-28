Subaru модернизировала кроссовер Forester

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Forester для японского рынка Плановый рестайлинг модель пятого поколения пережила всего пару лет назад, а потому изменения в этот раз скромные и касаются в основном электроники. Внешность осталась нетронутой, как и линейка силовых агрегатов. Стоимость Subaru Forester в Японии начинается от 3 млн 069 тыс. иен, что в пересчете на рубли составляет около 2 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

В числе изменений – новые настройки систем активной безопасности. В частности, улучшена система автоматического торможения при движении задним ходом, а сигнал при обнаружении препятствия теперь подается более долгое время.

Все комплектации Subaru Forester для Японии по умолчанию поставляются с окрашенной в черный цвет антенной-«плавником» и спойлером на крыше, позаимствованными у «топовой» версии STI Sport.

Исполнения X-Break и Advance получили электропривод двери багажника. Кроме этого, в оснащение X-Break входят сиденья с электроприводом и регулировкой в восьми направлениях для водителя и переднего пассажира.

В моторную гамму Subaru Forester входят 2-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 150 л.с. и оппозитная «турбочетверка» 1.8 на 177 л.с. Оба силовых агрегата работают в сочетании с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Subaru представила новую модификацию купе BRZ – исполнение tS, адаптированное под гоночную трассу. Стоимость спорткара будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в следующем году. Автомобиль получил амортизаторы Hitachi со специальными настройками, более производительные тормоза Brembo, а также новые 18-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4. Также купе BRZ tS стало первой моделью Subaru, у которой фирменный комплекс систем помощи водителю EyeSight сочетается с механической коробкой передач.

Внешний вид BRZ tS отличается черной крышей и темно-серыми дисками, а в салоне новой версии предусмотрены комбинированная отделка черной кожей и нубуком с прострочкой синей нитью. По уровню оснащения новинка повторяет базовое купе в комплектации Limited. Технически Subaru BRZ tS не отличается от прочих версий и оснащается атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем мощностью 228 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».

Фото: Subaru