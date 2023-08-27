Стали известны самые продаваемые автомобили Geely в России

Российские дилеры Geely в июле реализовали 8785 автомобилей, что в 3,8 раза больше результата годичной давности. По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 41466 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,3% против 2,8% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в июле стал компактный кроссовер Coolray с показателем 3931 автомобиль (рост в 3,2 раза). Второе место занял купе-кроссовер Geely Tugella, на котором остановили свой выбор 1892 покупателя (рост в 3,7 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro – 1539 реализованных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Geely начали продажи новой версии купе-кроссовера Тugella с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. Новинка предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship.

Какие еще автомобили из КНР могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ