Chery в июле сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры Chery в июле реализовали 10735 машин, что в 4,2 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 57911 автомобилей Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,7% против 4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в июле стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max с показателем 4815 автомобилей. Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, на котором остановили свой выбор 2978 покупателей. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 PRO Max, разошедшийся тиражом в 1291 экземпляр против 101 машины годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», cтарт продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max запланирован на 30 августа 2023 года, когда будут объявлены описание комплектаций и стоимость новинки. Первые автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры, с подробным списком которых по городам РФ можно ознакомиться здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ