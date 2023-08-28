«Соллерс» открыл Центр продуктового развития в Казани

Компания «Соллерс» открыла Центр продуктового развития «Соллерс» на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Одними из ключевых направлений его деятельности станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей УАЗ «Патриот», а также интеграция и локализация дизельного двигателя с 6-ступенчатой МКПП в автомобили УАЗ. Также инженеры Центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2022 года компания «Соллерс Авто» заключила с Минпромторгом РФ дополнительное соглашение о внесении изменений в действующий специальный инвестиционный контракт. В соответствии с подписанными изменениями в СПИК «Соллерс Авто» принимает на себя обязательства обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ «Алабуга». Также значимой частью проекта станет создание на территории Татарстана отдельного Центра НИОКР и продуктового развития «Соллерс Авто». Cовокупные инвестиционные обязательства «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.

В течение двух-трех лет с момента запуска производства легких коммерческих автомобилей Sollers Argo и Atlant компания планирует выйти на реализацию 30 тыс. машин в год, а к 2028 году – достичь показателя продаж в 50 тыс. штук и занять 40% российского рынка LCV.

Фото: «Соллерс»