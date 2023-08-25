«БН-Моторс» открыл завод по производству малотоннажных грузовиков

Дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, которые будут представлены под собственным брендом BNM. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

Как сообщает канал «Автопоток», основная задача сейчас – отработка сборки грузовиков BAW Т7, которые будут выпускаться в модификациях полной массой 2 и 3,5 тонны. Модель получит два варианта кабины: одинарная и двойная, на 2 и на 5 пассажиров соответственно. Битопливный двигатель объемом 2 л развивает от 122 до 133 л.с. – в зависимости от топлива (бензин или метан). Мотор работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод – задний. Дорожный просвет равен 17 см. Стоимость BAW Т7 составит от 2,1 млн рублей.

Розничные цены на них будут начинаться от 2 млн рублей. Источник: https://www.autostat.ru/news/54986/ © Автостат.

Розничные цены на них будут начинаться от 2 млн рублей. Источник: https://www.autostat.ru/news/54986/ © Автостат.

По словам председателя совета директоров компании «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, в 2024 – 2025 годах компания рассчитывает выйти на сборку 12 – 24 тыс. грузовиков в год. Штат предприятия «БН-Моторс» в настоящее время насчитывает 70 сотрудников, но в ближайшее время для работы в две смены он будет расширен до 150 человек, включая сотрудников собственного конструкторского отдела, задача которого – адаптация китайских моделей к российскому рынку и внедрение в их конструкцию деталей локального производства.

Напомним, в июне компания «БН-Моторс» заключила соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW. Производство легковых автомобилей этой марки на предприятии в Брянске пока не планируется. Имея эксклюзивные права на дистрибуцию BAW, в будущем «БН-Моторс» намерена поставлять также пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили. В планах компании – создать дилерскую сеть BAW/BNM по всей стране.

Фото: «БН-Моторс»