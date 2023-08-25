EXEED привезет в Россию гибридный кроссовер

Премиальная марка EXEED в первом квартале 2024 года планирует представить на российском рынке гибридный автомобиль. Технологическое обновление коснется одной из текущих моделей бренда, однако какой именно – не раскрывается. Согласно техническим данным, PHEV версия будет иметь больший запас хода благодаря сочетанию бензинового и электрических двигателей, которые могут работать отдельно или вместе, что делает автомобиль экономичнее традиционного бензинового варианта, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Инженеры EXEED адаптировали бензиновый мотор для применения в сочетании с PHEV технологией: на двигателе отсутствуют электростартер и электрогенератор стандартного вида. В гибридной серии в зависимости от режима работы системы роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя, участвующего в разгоне автомобиля, при необходимости может выполнять специальный электроагрегат. Применение гибридной технологии повлекло полную трансформацию коробки передач: автомобиль подразумевает оснащение новой трансмиссией DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением, что обеспечивает более высокую эффективность.

Для наивысшего комфорта и уверенности на дороге новая серия предлагает 9 рабочих режимов для 11 вариантов условий вождения, охватывающие все сценарии и обеспечивающие оптимальную выходную мощность. Водителю дана возможность настроить интенсивность рекуперативного замедления при снятии ноги с педали тормоза, что позволит ему увеличивать или уменьшать замедление автомобиля без использования тормозов и более эффективно заряжать в такие моменты батарею аккумуляторов. А интерактивный зарядный интерфейс, который отражает запас хода и дает нужную информацию в пути, будет сопутствовать повышению удобства и безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED представит в России полноразмерный премиальный электрический седан Exlantix E03, который поступит в продажу в начале 2024 года. Кроме того, в следующем году до нашей страны доберется электрический внедорожник Exlantix E0Y. А ближайшими новинками EXEED станут обновленные версии кроссоверов LX и VX, которые ожидаются у российских дилеров уже осенью этого года.

По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 20198 автомобилей EXEED, что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 8015 покупателей (рост в 8,7 раза). Стоит отметить, что в конце июля на российском рынке состоялся старт продаж нового кросс-купе EXEED RX. В первой поставке было всего 500 автомобилей, и за период предзаказов контракты на них уже подписаны.

По словам руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, основными конкурентами EXEED RX станут официально представленные в России Geely Monjaro и Changan UNI-K. С этими автомобилями он соревнуется и на рынке Китая. Основное преимущество новинки перед Monjaro и UNI-K – статус, ведь EXEED занимается реализацией премиальных автомобилей, в то время как в модельных линейках Geely и Changan есть более доступные модели. Среди минусов EXEED RX стоит выделить роботизированную коробку передач, тогда как у его конкурентов установлен гидротрансформатор.

«Если говорить о параллельном импорте, конкурентов у RX становится заметно больше. В основном это представители премиальных брендов, а именно: Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Genesis GV70 и другие. В сравнении с ними преимуществом RX станет официальная гарантия, понятный сервис и стабильные поставки клиентам», – комментирует эксперт.



* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED