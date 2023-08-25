Парк китайских легковых автомобилей в России превысил 1 млн единиц

По состоянию на 1 июля 2023 года в нашей стране насчитывается 1,08 млн легковых машин китайских марок. Такие данные содержатся в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Таким образом, общее количество китайских автомобилей в России превысило 1 млн единиц. Сегодня на их долю приходится 2,4% от всего парка легковых машин в стране.

28% всех «китайцев» в РФ представлено маркой Chery – таких машин на середину нынешнего года зарегистрировано в количестве 304,3 тыс. единиц. Второе место по этому показателю занимает Geely (210,2 тыс. шт.), третье – Lifan (152,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали Haval и Great Wall (141,9 тыс. и 121,4 тыс. шт. соответственно). На долю перечисленных брендов суммарно приходится 85%.

Самой распространенной китайской моделью является Chery Tiggo – на 1 июля 2023 года в нашей стране числилось 56 тыс. таких автомобилей. Отметку в 50 тыс. экземпляров также преодолели Lifan X60, Great Wall Hover H3 и Lifan Solano, но эти модели уже официально в России не продаются. А вот следом за ними расположились Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO – каждый из этих продаваемых в настоящее время кроссоверов зарегистрирован в количестве от 44 тыс. до 47 тыс. штук. Поэтому в ближайшее время именно они будут бороться за титул «китайца №1 в России».

Более подробная информация о состоянии парка транспортных средств в нашей стране, в том числе и китайских автомобилей, содержится здесь.

Фото: Chery