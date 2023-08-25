АВТОВАЗ планирует удвоить объемы производства в 2024 году

АВТОВАЗ в 2023 году должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей LADA, а в следующем году этот объем планируется «как минимум удвоить». Об этом в рамках выставки MIMS Automobility Moscow сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александр Виноградов, пишет канал «Автопоток».

Напомним, ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года, а уже в конце нынешнего года на предприятии «ЛАДА Ижевске» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Кроме того, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство нового седана бизнес-класса LADA Aura.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ