В Минпромторге ожидают восстановление авторынка с 2024 года

Продажи автомобилей в России к 2035 году могут вырасти до 1,9 млн штук, сообщили агентству «ТАСС» в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

«Объем продаж в 2026 году будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015 – 2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год и в 2030 году выйдет на среднегодовой уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году – к объему продаж в 1,9 млн автомобилей в год», – отметили в Минпромторге.

При этом российский авторынок начнет восстанавливаться уже в 2024 году и может выйти на уровень продаж в 1,3 млн единиц, включая до 1,1 млн легковых машин, 113 тыс. легких коммерческих автомобилей, 100 тыс. грузовиков и 15 тыс. автобусов.

«Если давать прогноз на перспективу, то автомобильный рынок однозначно будет расти и постепенно восстанавливаться. Этому способствует активное внедрение в российскую экономику бизнеса наших коллег с востока, а также расширение производства и увеличение импорта новых автомобилей в нашу страну. Все больше жителей России понимает, что будущие 5 лет на российском рынке будут главенствовать китайские и отечественные бренды. Владельцы европейских автомобилей начинают на себе чувствовать, что цены на запчасти для обслуживания их автомобилей растут. А у китайских брендов – их на сегодня в России представлено большое количество, и это число увеличивается – доступность автомобилей и запчастей, вариативность на любой вкус. Они прикладывают все усилия, чтобы перекрыть все сегменты рынка, где зафиксирован дефицит. Также сейчас все ищут дополнительные логистические пути, потому что есть определенные сложности с логистикой, так как все транспортные аорты имеют определенную доступность и лимит. И эти параметры сейчас близки к пределу», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков.

По его словам, очень сложно давать прогнозы на перспективу: рынок очень динамичный, все стремительно меняется. Можно предположить, что продажи вернутся на докризисный уровень, когда автомобилей китайских брендов станет в России еще больше, будет представлено еще большее количество моделей, а объемы поставок будут увеличены. Если глобальных потрясений вновь не произойдет, то не исключено, что через 3 года продажи новых машин вернутся на докризисный уровень.

По прогнозу агентства «АВТОСТАТ», в 2023 году продажи новых легковых автомобилей в России могут достичь 1 млн единиц. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ