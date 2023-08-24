Volvo выпустит первый премиальный минивэн в своей истории

Компания Volvo представила тизеры нового минивэна EM90, публичная премьера которого состоится в Китае 12 ноября 2023 года. Как отмечается, это первый в истории марки премиальный минивэн с электрической силовой установкой.

Как пишет портал Autonews.ru, пока что компания полностью не раскрывает внешний вид автомобиля, однако на тизере можно заметить, что у EM90 панорамная крыша и Т-образные задние фонари. По неофициальным данным, в основе Volvo EM90 может лежать китайская платформа Geely SEA, на которой базируется в том числе минивэн Zeekr 009. У него же новинка от Volvo может позаимствовать силовую установку.

Zeekr 009 оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Емкость батареи составляет 116 кВт-ч, что позволяет преодолевать до 702 км на одной зарядке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo представила свой самый компактный кроссовер – электрический EX30. Новинка выйдет на европейский рынок в следующем году и будет стоить от 36 тыс. евро (3,2 млн рублей по текущему курсу). В дальнейшем Volvo EX30 появится в Северной Америке и ряде других стран. Кроме того, компания Volvo представит к 2026 году не менее шести новых автомобилей с батарейным питанием. Помимо выпуска нового минивэна EM90, в «формат» электрокаров будут переведены такие кроссоверы, как XC90 и XC60, седаны S60 и S90 и, вероятно, универсалы V60 и V90. Разработка будущих «зеленых» новинок была передана исследовательскому центру компании, который расположен в Шанхае (Китай).

Фото: Volvo